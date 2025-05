Feuerteufel in Wittgenstein? Meterhohe Flammen – Polizei prüft mögliche Brandstiftungen

(wS/red) Bad Berleburg 06.05.2025 | Gibt es einen Brandstifter in Bad Berleburg? Diese Frage stellt sich spätestens seit Dienstagnachmittag in Feuerwehrkreisen. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage mussten die Feuerwehren im Stadtgebiet zu einem Brand ausrücken, der offenbar auf Brandstiftung zurückzuführen ist.

Vor einigen Tagen brannten zwei benachbarte Gartenlauben in der Nähe des Schwimmbades. Am Montagabend stand ein Container mit Pfandflaschen auf dem Gelände des Hit-Marktes in Flammen. Am Dienstagnachmittag kam es schließlich zu einem weiteren Brand in einem Waldstück oberhalb der Brandenburger Straße.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr wegen dichter Rauchschwaden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen gleich an zwei Stellen aus aufgeschichteten Baumstämmen. Das Feuer breitete sich schnell auf die angrenzende Böschung und eine Kahlschlagfläche aus.

Aufgrund der Lage und Ausdehnung des Brandes ließ Stadtbrandinspektor Matthias Limper weitere Kräfte nachalarmieren und das Einsatzstichwort auf „Wald 2“ erhöhen. Im Einsatz waren der Löschzug 1 aus Bad Berleburg, die Feuerwehr Schüllar-Wemlighausen, die Löschgruppen Dotzlar, Arfeld und Raumland sowie der Gerätewagen Logistik aus Schwarzenau.

Zunächst wurde ein Erstangriff mit Löschwasser aus den Tanks der Einsatzfahrzeuge eingeleitet – sowohl von unten über HLF und GTLF als auch von oben über das MLF. Im weiteren Verlauf übernahm der Unimog der Löschgruppe Raumland die Wasserversorgung. Aufgrund seiner Geländegängigkeit und des kurzen Radstandes konnte das Fahrzeug auf den schmalen Waldwegen problemlos wenden und schnell Löschwasser nachliefern. So wurde ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert.

Nach Abschluss der akuten Löscharbeiten unterstützte die Wittgenstein Berleburg’sche Rentkammer mit einem Holzlaster, um die verkohlten Baumstämme auseinanderzuziehen. Dadurch konnten auch letzte Glutnester effektiv abgelöscht werden.

Fotos: wirSiegen.de

