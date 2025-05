Freibad Kaan-Marienborn öffnet am 10. Mai

(wS/si) Siegen 06.05.2025 | „Freiluftbaden“ in Siegen: Am Samstag, 10. Mai 2025, startet das Warmwasserfreibad in Kaan-Marienborn in die diesjährige Freibadsaison. In Geisweid müssen sich die Badegäste aufgrund einer technischen Störung noch ein wenig gedulden.

„Unsere Bäder sind mit einer hochsensiblen Technik ausgestattet“, erklärte Bürgermeister Steffen Mues jetzt bei einem Pressegespräch. Beim Hochfahren für die neue Saison sei in Geisweid eine Störung der zentralen Steuerungseinheit – und damit dem Herzen der Anlage – aufgetreten. Das Bäderteam arbeite gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Gebäudewirtschaft aktuell mit Hochdruck daran, den Fehler zügig zu beheben. Mues: „Wir hoffen, dass auch in Geisweid in Kürze der Sprung ins kühle Nass möglich ist – dann gegebenenfalls mit einer kleinen Verlängerung hinten raus!“.

Ziel für die kommende Saison sei es – nachdem im vergangenen Jahr 46.472 Gäste in Kaan-Marienborn und 47.615 in Geisweid gezählt wurden –, in diesem Jahr wieder die 50.000 Besucher-Marke zu „knacken“. Dafür wurden die Freibäder zuvor von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Sport- und Bäderverwaltung und der Grünflächenabteilung wieder auf Vordermann gebracht. So wurden die Becken und die Umkleiden grundgereinigt, kleinere Mängel behoben und die Grünanlagen gepflegt. „Besonderes Highlight in diesem Jahr: In Kaan-Marienborn investieren wir wieder für unsere kleinen Gäste! Das Kinderschwimmbecken erhält neue Wasserspielgeräte“, so Mues. Diese seien bereits bestellt. Außerdem werden die in die Jahre gekommenen Schirme am Beckenrand repariert.

Eintrittspreise bleiben stabil

„Die Eintrittspreise bleiben stabil!“, bestätigte Mues. Das Schwimmen in Siegen wird demnach trotz steigender Kosten nicht teurer. Die Saisonkarte kostet weiterhin 80 Euro für Erwachsene – für im Schnitt 120 mögliche Badetage. Die übrigen Preise sind in Kategorien gestaffelt. Saisonkarten können im Vorverkauf schon jetzt in den Hallenbädern Löhrtor (schließt zu Beginn der Freibadsaison) und Weidenau erworben werden.

Öffnungszeiten

Das Freibad Kaan-Marienborn öffnet täglich ab 9.00 Uhr sowie zweimal in der Woche bereits um 7.00 Uhr für Frühschwimmer (mittwochs und freitags). Abends gelten die Öffnungszeiten bis 20.00 Uhr, am Wochenende schließt das um 19.00 Uhr. Die Öffnungszeiten gelten durchgängig während der gesamten Saison.

Die Öffnungszeiten für das Freibad Geisweid werden mit Eröffnung bekannt gegeben und können dann auf der städtischen Homepage nachgelesen werden.

Veranstaltungen

Nachdem im vergangenen Jahr das Freibadfest in Geisweid aufgrund von schlechtem Wetter abgesagt werden musste, wagt die Stadt Siegen in diesem Jahr einen neuen Anlauf: Zusammen mit dem Siegener Stadtmarketing plant das städtische Bäderteam ein Freibadfest in Geisweid am Samstag, 19. Juli 2025. „Unsere Gäste erwartet dann – wenn dann das Wetter hoffentlich mitspielt – ein buntes Rahmenprogramm für Klein und Groß sowie ein ausgedehntes Angebot an Speisen und Getränken“, so Sportdezernent Arne Fries.

Zu den Naturfreibädern: Das Naturfreibad Eiserfeld eröffnet am Sonntag, 1. Juni 2025. Zuvor findet am Samstag, 17. Mai 2025, das jährliche Weiherfest „Weiher Open Air“ statt. Am Seelbacher Weiher laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren, hier ist die Eröffnung ebenfalls für Anfang Juni geplant.

Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer gesucht

Sportdezernent Arne Fries nutzte die Gelegenheit außerdem, um noch einmal auf die Suche nach Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aufmerksam zu machen: „Sie wissen alle, dass landab landauf Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer fehlen“.

Zwar fiele die Resonanz in Siegen in diesem Jahr bisher recht gut aus, dennoch seien noch weitere Bewerbungen wünschenswert. „Wer also Interesse hat und unser Bäderteam unterstützen möchte, kann sich gerne vor Ort direkt bei den Bäderleitungen oder bei unserer Sport- und Bäderabteilung melden“, so Fries abschließend.

