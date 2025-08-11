„Siegen-Wittgenstein. Vereint.“ Landrat und SPD stellen Programm und Kampagne zur Kommunalwahl vor

(wS/spd) Siegen 11.08.2025 | „Viel erreicht und noch viel vor.“ – so überschreibt Landrat Andreas Müller sein Kommunalwahlprogramm, das er jetzt zusammen mit der SPD vorgestellt hat. Dieses steht unter dem Leitgedanken „Siegen-Wittgenstein. Vereint.“ „In einem Jahr, in dem wir den 50. Geburtstag unseres Kreises Siegen-Wittgenstein feiern, hätte es kein passenderes Motto geben können“, sagt der Landrat: „Doch das ‚Vereint‘ steht tatsächlich noch für viel mehr als dieses besondere Jubiläum“, betont Müller: „Wir schaffen es in Siegen-Wittgenstein ganz hervorragend, unterschiedliche Themen miteinander zu vereinen, also in Einklang zu bringen, die anderswo als Gegensätze betrachtet werden. Fünf davon möchte ich in den kommenden fünf Jahren ganz besonders in den Fokus nehmen und stelle sie deshalb auch gemeinsam mit der SPD zur Kommunalwahl in den

Mittelpunkt. Siegen-Wittgenstein vereint ‚Sicherheit und Freiheit‘, ‚Wirtschaft und Umwelt‘,

‚Heimat und Ehrenamt‘, ‚Familie und Beruf‘ und ‚Wohlstand und Zusammenhalt‘.“

Bei der Vorstellung des Wahlprogramms warf Julian Maletz, Vorsitzender der SPD-Fraktion im

Kreistag, zunächst einen Blick zurück: „Die Internationale Pflegeschule, der bevorstehende Bau

eines Pflegeheims durch das Kreisklinikum, Betreuungsplätze für alle Kinder, deren Eltern einen

benötigen, mehrere neue Rettungswachen, der Startschuss für den Bau eines

Gefahrenabwehrzentrums oder die stetige Ausweitung der Mittel für die Sanierung der

Kreisstraßen – die Liste der erfolgreichen Projekte der letzten Jahre, die der Landrat mit

Unterstützung der SPD umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht hat, ist lang und ließe sich beliebig

fortsetzen“, betont Maletz – und er macht deutlich: „Mit viel politischem Geschick ist es Andreas

Müller in den vergangen fünf Jahren immer wieder gelungen, Mehrheiten für wichtige Projekte im

Kreistag zu gewinnen – keine leichte Aufgabe bei 9 Fraktionen. Leider gab es aber auch

Situationen“, so Maletz, „in denen Mehrheiten Hals über Kopf Entscheidungen getroffen haben,

deren Tragweite sie offenbar nicht abschätzen konnten und deren negativen Folgen bis heute

spürbar sind und aufgearbeitet werden mussten und müssen. Die Förderung des Ehrenamtes durch

den Kreis einzustellen, die Wirtschaftsförderung zu beschneiden und der Beschluss, den

Touristikverband (TVSW) aufzulösen sind wohl drei der gravierendsten Fehlentscheidungen.

Auch Nicole Reschke, Co-Vorsitzende des SPD-Unterbezirks und Bürgermeisterin der Stadt

Freudenberg betont die positiven Wirkungen, die die besonnene Art der Amtsführung des

Landrates für Siegen-Wittgenstein hat: „In Zeiten, in denen politische Diskussionen immer

hektischer, emotionaler, populistischer und unsachlicher werden, können wir Siegerländer und

Wittgensteiner dankbar sein, mit Andreas Müller einen unaufgeregten und äußerst kompetenten

Landrat zu haben. Nach 10 Jahren im Amt ist er ganz hervorragend in Land und Bund vernetzt.

Nicht ohne Grund ist er Vizepräsident des Landkreistages NRW. Und trotzdem gehört er allein schon

aufgrund seines Lebensalters noch zu den ‚Jungen‘, die nicht einfach den Status quo konservieren,

sondern die Region für kommende Generationen liebens- und lebenswert, aber auch

wettbewerbsfähig weiterentwickeln wollen“, bilanziert Nicole Reschke. Und Co-Vorsitzender

Adhemar Molzberger ist sich sicher: „Viele Siegerländer und Wittgensteiner hatten in den

vergangen 10 Jahren die Möglichkeit, Andreas Müller persönlich zu begegnen und die Ergebnisse

seiner Arbeit zu bewerten. Viele erleben ihn als einen Felsen in stürmischen Zeiten, auf den man

bauen kann. Deshalb bin ich sicher, dass er mit einem überzeugenden Ergebnis wiedergewählt

werden wird.“

Fünf zentrale Themen zur Kommunalwahl

Landrat Andreas Müller und die Sozialdemokraten in Siegen-Wittgenstein stellen zur

Kommunalwahl fünf Themenfelder ganz besonders in den Mittelpunkt:

Sicherheit und Freiheit

Um gut und sicher leben zu können, braucht es auch künftig bestmögliche Versorgung und Schutz.

Ein flächendeckendes Angebot an Haus- und Fachärzten, genauso wie die Stärkung unserer

Krankenhäuser durch mehr Kooperation statt Konfrontation. Gleichsam gilt es, die bestmögliche

Notfallversorgung und einen optimal organisierten Bevölkerungsschutz vorzuhalten. Dazu gehört

auch die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung mit einer starken Polizei vor Ort und der

besten Kriminalprävention. Mit einer der niedrigsten Kriminalitätsraten und der höchsten

Aufklärungsquote in NRW macht unsere Polizei eine hervorragende Arbeit! Auch künftig gilt es, das

Sicherheitsgefühl – gerade auch in der Siegener Innenstadt – mit geeigneten Maßnahmen weiter

zu verbessern.

Wirtschaft und Umwelt

Wir sind stolz auf rund 120.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – so viele wie nie zuvor.

Wir gehören zur stärksten Industrieregion NRWs. Dies gilt es – neben der wachsenden

Gründerszene – erfolgreich in die Zukunft zu führen. Dazu gehören auch unsere Verkehrswege. Die

jährlichen Investitionen in den Erhalt und Ausbau unserer Kreisstraßen wurde bereits auf über 10

Mio. Euro verdoppelt. Ein gemeinsamer Erfolg der Region ist sicherlich der begonnene sechsstreifige

Ausbau der A45 und auch die Route 57 kommt nun. Dabei verstehen wir Umweltschutz nicht als

Widerspruch, sondern als Daueraufgabe des politischen und gesellschaftlichen Handelns.

Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits begonnen – vom Landschaftsschutz über

Gewässerrenaturierung bis zur naturnahen Waldaufforstung. Unser nächstes Ziel: Die

Kreisverwaltung soll bis 2030 klimaneutral arbeiten und so auch Vorbild für andere sein.

Heimat und Ehrenamt

Über zwei Drittel der Menschen engagieren sich in Siegerland und Wittgenstein ehrenamtlich. Das

ist der höchste Wert in Südwestfalen und der zweithöchste in ganz NRW. Ohne sie wäre die Region um vieles ärmer. Deshalb muss Politik ihre Arbeit und ihr Engagement künftig noch stärker

würdigen und unterstützen. Wir wollen eine Servicestelle Ehrenamt einrichten, die den

ehrenamtlich Engagierten ganz konkret zur Seite steht, ihnen hilft, sie unterstützt. Denn da, wo

man sich wohlfühlt, da, wo man sich gemeinsam engagiert, da entsteht Heimat.

Familie und Beruf

Wir haben den Ausbau der Kindertagesbetreuungsangebote bereits massiv vorangetrieben und

Öffnungszeiten wurden erweitert. Auch in Zukunft heißt es für uns: Jedes Kind, für das die Eltern

einen KiTa-Platz wünschen, wird auch einen erhalten. Zudem werden wir die Betreuungszeiten

weiter flexibilisieren und gemeinsam mit den Angeboten der Offenen Ganztagsschule weiter

ausbauen.

Wohlstand und Zusammenhalt

Wir setzen uns dafür ein, dass alle die Möglichkeit haben, sich am wirtschaftlichen,

gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben zu beteiligen. Wo auch immer sie geboren

sind, wen sie lieben oder mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Das heißt z.B. auch

ein gutes Leben in jedem Alter: Wir kümmern uns darum, dass es ausreichend gute und bezahlbare

Pflegeangebote gibt, und führen das kostenlose Schülerticket fort.

Der Breitbandausbau schreitet bereits mit großen Schritten voran. Unser Ziel heißt: 100 Prozent.

Jeder und jede, ob Privatperson oder Unternehmen, soll unabhängig vom Wohnort Zugang zu

schnellem Internet bekommen. Die digitale Ausstattung unserer Schulen, das Stopfen noch

vorhandener Mobilfunklöcher und den Ausbau der Online-Dienste für Behördengänge gilt es,

weiter voranzutreiben.

Landrat Andreas Müller:

„Siegen-Wittgenstein. Vereint. Wir haben schon viel erreicht und ich habe gemeinsam mit Ihnen

noch viel vor! Wenn wir Siegerländer und Wittgensteiner auch künftig zusammenstehen, wenn wir

an einem Strang ziehen – und zwar in die gleiche Richtung – dann werden wir auch die vor uns

liegenden Herausforderungen in einer immer unsicherer werdenden Welt gemeinsam meistern;

wie wir es über Jahrhunderte immer wieder geschafft haben. Das erfordert aber Gemeinsinn und

Zusammenhalt statt Diffamierung und Ausgrenzung. Dafür werbe ich und bitte Sie ganz herzlich,

in diesem Sinne am 14. September Ihre Stimme abzugeben.“



Die Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Siegen-Wittgenstein, Nicole Reschke (l.) und Adhemar Molzberger (r.), stellten gemeinsam mit Landrat Andreas Müller (2.v.l.) und Julian Maletz, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein (2.v.r.), die Kampagne zur Kommunalwahl 2025 vor. Unter dem Slogan „Siegen-Wittgenstein. Vereint.“ geht die Kreis-SPD in den anstehenden Wahlkampf. Betont wird damit nicht nur das Zusammenwachsen der beiden Altkreise Siegen und Wittgenstein, sondern auch die Fähigkeit, unterschiedliche Themen wie „Sicherheit und Freiheit“, „Wirtschaft und Umwelt“, „Heimat und Ehrenamt“, „Familie und Beruf“ oder „Wohlstand und Zusammenhalt“ vor Ort in Einklang zu bringen.