Feuerwehr Siegen löscht Waldbrand in Weidenau – dichter Rauch über der Haardter-Berg-Straße

11. August 2025141
(wS/red) Siegen 11.08.2025 | Zu einem gemeldeten Einsatz mit dem Alarmstichwort „Wald 2 – Waldbrand“ musste die Feuerwehr Siegen am Montagabend gegen 18:25 Uhr ausrücken. In der Haardter-Berg-Straße war ein Feuer auf einer abschüssigen Waldfläche ausgebrochen.

Dichter Rauch zog durch die Straße und machte den Einsatzort bereits aus der Ferne deutlich sichtbar. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens aller eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Auf diese Weise wurde eine weitere Ausbreitung verhindert und größerer Schaden abgewendet.

Zur Ursache des Brandausbruchs hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

