News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Menu

Ehemaliges „Hotel Klein“ abgerissen: Sperrung Kirchweg ab Dienstag beendet

11. August 202526
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/si) Siegen 11.08.2025 | Die größten Abbrucharbeiten am ehemaligen „Hotel Klein“ an der Koblenzer Straße in der Innenstadt sind abgeschlossen. Der wegen der Baustelle gesperrte Kirchweg ist damit ab morgen Nachmittag (Dienstag, 12. August) wieder von der Koblenzer Straße und der Leimbachstraße erreichbar.

Die Einfahrt in den Kirchweg war aufgrund der Abbrucharbeiten nicht möglich, da das beauftrage Abbruchunternehmen den Platz zum Rangieren benötigte. Das Gebäude wurde seit Mitte Juli Stück für Stück abgetragen und die verschiedenen Baustoffe direkt vor Ort sortiert. Die Kellerräume des Gebäudes werden in den nächsten Wochen noch abgebrochen.
Deshalb bleibt der Bauzaun zunächst stehen, denn auf dem Gelände wird auch weiterhin gearbeitet.


Die Abrissarbeiten am ehemaligen „Hotel Klein“ von oben. Foto: Stadt Siegen

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Feuerwehr Siegen löscht Waldbrand in Weidenau – dichter Rauch über der Haardter-Berg-Straße

Anzeige



2023_BMG_still_banner_300x250

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten