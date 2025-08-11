Ehemaliges „Hotel Klein“ abgerissen: Sperrung Kirchweg ab Dienstag beendet

(wS/si) Siegen 11.08.2025 | Die größten Abbrucharbeiten am ehemaligen „Hotel Klein“ an der Koblenzer Straße in der Innenstadt sind abgeschlossen. Der wegen der Baustelle gesperrte Kirchweg ist damit ab morgen Nachmittag (Dienstag, 12. August) wieder von der Koblenzer Straße und der Leimbachstraße erreichbar.



Die Einfahrt in den Kirchweg war aufgrund der Abbrucharbeiten nicht möglich, da das beauftrage Abbruchunternehmen den Platz zum Rangieren benötigte. Das Gebäude wurde seit Mitte Juli Stück für Stück abgetragen und die verschiedenen Baustoffe direkt vor Ort sortiert. Die Kellerräume des Gebäudes werden in den nächsten Wochen noch abgebrochen.

Deshalb bleibt der Bauzaun zunächst stehen, denn auf dem Gelände wird auch weiterhin gearbeitet.





Die Abrissarbeiten am ehemaligen „Hotel Klein“ von oben. Foto: Stadt Siegen