Erndtebrücker Soldaten und Reservisten beim Kriegsgräbereinsatz in Picardie/Frankreich

(wS/bw) Erndtebrück – Parcy-et-Tigny 12.08.2025 | Freiwillige Soldaten des Einsatzführungsbereichs 2 und

Reservisten der Kreisgruppe Südwestfalen des Verbandes der Reservisten führten kürzlich

in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen Pflegeeinsatz

auf dem deutschen Soldatenfriedhof Parcy-et-Tigny in der Region Picardie in Frankreich durch.



Tote aus mehr als 150 Gemeindebezirken

Der deutsche Soldatenfriedhof Parcy-et-Tigny, in der Nähe der D1 Soissons-Chateau-Thierry

gelegen, wurde im Jahre 1921 von den französischen Militärbehörden als Sammelfriedhof

für deutsche Kriegstote angelegt. Er ist in den Jahren 1923 – 1925 durch die Zubettungen

von Toten aus mehr als 150 Gemeindebezirken, wo sie zum Teil in Feldgräbern oder kleinen

Grabstätten provisorisch bestattet worden waren, wesentlich erweitert worden. Die Toten

gehörten Truppenteilen an, deren Heimatgarnisonen in fast allen preußischen Provinzen

sowie in den Ländern Mecklenburg, Sachsen, Anhalt, Thüringen, Hessen, Württemberg,

Bayern, Niedersachsen, Hessen, Bayern und den Hansestädten Bremen, Hamburg und

Lübeck lagen. Besonders viele der Gefallenen waren in Baden beheimatet.

Neben einer landschaftsgärtnerischen Überarbeitung in den Jahren 1975-1977 erfolgte die

endgültige Gestaltung ab 1975 der Austausch der bisherigen provisorischen

Holzgrabzeichen gegen Kreuze aus Metall mit eingegossenen Namen und Daten der hier

Ruhenden. Von den 4 256 Gefallenen ruhen 2132 in Einzelgräbern; 70 blieben ohne Namen.

In den beiden Gemeinschaftsgräbern mit 2124 Opfern blieben 1712 namenlos.

Zu den Aufgaben der 7 aktiven Soldaten und 2 Reservisten gehörten die Reinigung und

Neulackierung der Metallkreuze, die nach fast 50 Jahren eine Sanierung notwendig hatten.

Insgesamt konnten durch das 9-köpfige Arbeitskommando 189 Grabkreuze saniert und die

Namen der Gefallenen wieder lesbar gemacht werden. Zum Schutz gegen die Witterung

wurden die Grabkreuze zusätzlich nach mit einer Wetterschutzlasur versehen.

Neben dem Arbeitseinsatz wurden auch einige historische Orte in der Region besucht. So

führte ein Tagesausflug in die Hauptstadt der Champagne Reims. Außerdem wurde die

„Kaverne du Dragon“ (Drachenhöhle) auf dem Chemin des Dames besucht. Die

Drachenhöhle ist ein Museum über die jahrelangen und sehr leidvollen Kampfhandlungen

während des 1. Weltkrieges auf den Höhen des Chemin des Dames. Auch einem Museum

zur Geschichte des 2. Weltkrieges in Fismes wurde durch die Soldaten und Reservisten

besichtigt.

Zum Gedenken legten die Soldaten und Reservisten zum Abschluss ihres Einsatzes einen

Kranz für die dort bestatteten Kriegstoten auf dem Soldatenfriedhof in Parcy-et-Tigny

nieder.

Das 9-köpfige Arbeitsteam nach der Kranzniederlegung

Reinigung der Grabkreuze – Fotos: Erhard Lauber