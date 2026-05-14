Flachs statt Gold: Die Spinngruppe im Technikmuseum Freudenberg lädt ein

(wS/tm) Freudenberg 14.05.2026 | In dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm prahlte ein Vater so sehr vor dem König, dass seine Tochter schließlich Stroh zu Gold spinnen sollte. Ganz so magisch – oder riskant – geht es im Technikmuseum Freudenberg zwar nicht zu, aber das Handwerk, das dort am kommenden Sonntag präsentiert wird, ist mindestens genauso faszinierend.

Ein Projekt rund um das „blaue Wunder“

Am Sonntag, den 17. Mai 2026, widmet sich die Spinngruppe des Museums einem Rohstoff, der über Jahrhunderte hinweg das Rückgrat der Textilherstellung bildete: dem Flachs. Während wir heute meist zu Baumwolle oder Kunstfasern greifen, bestand die Alltagskleidung der ländlichen Bevölkerung früher fast ausnahmslos aus Leinen.

In dieser Saison haben sich die Spinn- und die Webgruppe des Technikmuseums für ein gemeinsames Projekt zusammengeschlossen, um diesen wichtigen Teil unserer Kulturgeschichte wieder lebendig werden zu lassen.

Vom Samen zum Stoff

Besucher haben die Gelegenheit, den gesamten Entstehungsprozess des Leinens – auch als Lein bekannt – hautnah mitzuverfolgen:

Anbau: Einblicke in die Aussaat des Flachses.

Einblicke in die Aussaat des Flachses. Verarbeitung: Die Vorführung der handwerklichen Schritte bis zum fertigen Faden.

Die Vorführung der handwerklichen Schritte bis zum fertigen Faden. Webkunst: Das Verweben der gesponnenen Fasern zu robustem Stoff.

Die Mitglieder der Fachgruppen stehen dabei bereit, um die einzelnen Arbeitsschritte ausführlich zu erläutern und Fragen zur historischen Textilproduktion zu beantworten.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick:

Ort: Technikmuseum Freudenberg

Termin: Sonntag, 17. Mai 2026

Zeit: 13:00 bis 18:00 Uhr