K31: Baustart für den straßenbegleitenden Geh-Radweg entlang der Ginsburgstraße in Hilchenbach-Grund

(wS/str) Hilchenbach 14.05.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalnierdelassung Südwestfalen beginnt am Montag (18.05.) mit dem Bau des straßenbegleitenden Geh- und Radweges entlang der K31 (Ginsterburgstraße) vom Ortsausgang Grund (Hilchenbach) bis zur Überführung der DB-Trasse am „Zollposten“ nahe der Einmündung in die B508. Die Baumaßnahme dient der Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in mehreren Bauabschnitten unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung. Im Zuge der Baumaßnahme wird ein rund 270 m langes Stützbauwerk zur Abstützung des Geländequerschnittes errichtet.

Im Zuge der Arbeiten zur Herstellung einer Querungsstelle mit einer Aufweitung / Verbreiterung der K31 wird eine kurzzeitige Vollsperrung an einem Wochenende notwendig. Für diese Vollsperrung ist eine Umleitung über die B508 über Hilchenbach erforderlich. Eine Information zu der Vollsperrung wird frühzeitig bekanntgegeben.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Sommer nächsten Jahres.