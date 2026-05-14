Verkehrs-Update Siegen: Wo Sie in der nächsten Woche mit Sperrungen und Ampeln rechnen müssen

(wS/si) Siegen 14.05.2026 | 🚧 Baustellen-Update: Hier wird es in der 21. Woche eng

Die Stadt Siegen informiert über aktuelle und kommende Baustelleneinrichtungen im Stadtgebiet. In der nächsten Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer auf verschiedene Einschränkungen, Teilsperrungen und Umleitungen einstellen.

🔴 Vollsperrungen in Trupbach, Breitenbach & Eisern

Besonders bei diesen Maßnahmen ist kein Durchkommen möglich:

Siegen-Trupbach: Der Walzenweg ist auf Höhe der Firma Breitenbach wegen Arbeiten an der Wasserleitung voll gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Juni 2026.

Der ist auf Höhe der Firma Breitenbach wegen Arbeiten an der Wasserleitung voll gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Juni 2026. Siegen-Breitenbach: In der Netphener Straße (Haus-Nr. 20 bis Am Steinwald) erfolgt ab dem 04.05. eine Vollsperrung aufgrund von Kanalbauarbeiten. Geplantes Ende ist der 17.06.2026.

In der (Haus-Nr. 20 bis Am Steinwald) erfolgt ab dem 04.05. eine Vollsperrung aufgrund von Kanalbauarbeiten. Geplantes Ende ist der 17.06.2026. Siegen-Eisern/Eiserfeld: Die Freiengründer Straße bleibt wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Zusätzlich ist die Rensbachstraße zwischen Waldhaus Schränke und Sportplatz Eisern noch bis zum 26.05.2026 voll gesperrt. In der Rensbachstraße gilt zudem eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Eisern.

⚠️ Einschränkungen in der Innenstadt & Gießereistraße

Gießereistraße: Hier läuft der erste Bauabschnitt der Kanalsanierung. Zwischen Haus-Nr. 16 und dem Ernstweg ist voll gesperrt. Fußgänger können den Bereich Gießereistraße/Ernstweg jedoch passieren.

Hier läuft der erste Bauabschnitt der Kanalsanierung. Zwischen Haus-Nr. 16 und dem Ernstweg ist voll gesperrt. Fußgänger können den Bereich Gießereistraße/Ernstweg jedoch passieren. Achenbach: An der Talbrücke Achenbach ist die rechte Fahrspur Richtung Autobahn gesperrt. Diese neue Verkehrsführung bleibt voraussichtlich bis 2027 bestehen.

An der ist die rechte Fahrspur Richtung Autobahn gesperrt. Diese neue Verkehrsführung bleibt voraussichtlich bis 2027 bestehen. Gosenbach: In der Oberschelder Straße (Höhe Haus-Nr. 32) sorgt eine halbseitige Fahrbahnsperrung wegen Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer für Behinderungen.

📅 Ausblick: Neue Baustellen ab Juni

Einige größere Maßnahmen werfen ihre Schatten voraus:

Kaan-Marienborn: Im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Brüderweg finden vom 08.06. bis 19.06. Sanierungsarbeiten statt. Der Verkehr wird dort über eine temporäre Ampel (LSA) geregelt.

Weidenau: Ab dem 01.06.2026 wird der Hagedornweg (ab Haus-Nr. 1) wegen Wasserleitungsarbeiten abschnittsweise voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Januar 2027.

Symbolfoto