„Rauchentwicklung im Gebäude“ – Feuerwehreinsatz in Eichen

(wS/red) Kreuztal – Eichen 14.05.2026 | Während die Nachlöscharbeiten nach dem Dachstuhlbrand in Krombach am heutigen Donnerstag noch andauerten, wurden die Rettungskräfte am Nachmittag bereits zum nächsten Einsatz im Stadtgebiet gerufen.
Gegen 15:39 Uhr lösten die Meldeempfänger der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei erneut aus. Die Einsatzmeldung lautete „Rauchentwicklung im Gebäude“ in der Hagener Straße im Ortsteil Eichen. Ziel der Kräfte war der dortige DoHu-Markt.
Vor Ort bestätigte sich die Befürchtung eines größeren Brandes glücklicherweise nicht. Nach einer ersten Erkundung stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an der auf dem Flachdach installierten Photovoltaikanlage die Ursache für die Alarmierung war.
Die Feuerwehr verschaffte sich über Leitern Zugang zum Dachbereich und unterzog die Solarpanels einer genauen Kontrolle. Die Feuerwehr erklärte ergänzend, dass es an einer der Solarpanels zu einer leichten Schmorerscheinung gekommen war. Die genaue Ursache für diesen Defekt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Dabei konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Ein offenes Feuer war nicht ausgebrochen, sodass keine Löschmaßnahmen erforderlich waren.
Da die Einsatzfahrzeuge auf dem Gelände des Marktes positioniert werden konnten, kam es auf der Hagener Straße zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.
Nachdem sichergestellt war, dass keine weitere Gefahr von der Anlage ausging, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz zügig beenden und wieder einrücken.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de
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