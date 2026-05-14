Große Bühne für starke Leistungen: Sportlerehrung des VTV Freier Grund

(wS/vtv) Neunkirchen 14.05.2026 | Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Eröffnung der neuen Ortsmitte in Neunkirchen ehrte der VTV Freier Grund zahlreiche Sportlerinnen und Sportler für ihre herausragenden Leistungen.
Nach den Grußworten von Bürgermeister Marco Schwunk standen die Erfolge der Abteilungen Trampolin, Gerätturnen, Handball und Leichtathletik im Mittelpunkt der Veranstaltung. Für ihre starken Leistungen wurden die Aktiven mit Pokalen ausgezeichnet, die von der Sparkasse Burbach-Neunkirchen überreicht wurden.
Ein besonderer Dank galt den Vorstandsmitgliedern der Sparkasse, Christian Roth und Simon Fries, die den Athletinnen und Athleten persönlich gratulierten.
Der VTV Freier Grund zeigte sich stolz auf die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler und bedankte sich zugleich bei allen Trainerinnen, Trainern sowie Betreuenden, die mit ihrem Engagement wesentlich zu den Erfolgen beigetragen haben.
Foto: VTVWerbepartner der Region – Anzeige
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