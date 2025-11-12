Zwischen Volkslied und Popsong: Fiven feiern ihr erstes eigenes Konzert in der Christuskirche

(wS/va) Siegen 12.11.2025 | Sie sind jung, dynamisch und voller musikalischer Energie: Das A-Cappella-Ensemble „Fiven“ lädt am Sonntag, 16. November 2025, um 17 Uhr zu einem besonderen Konzert in die Christuskirche Siegen-Weidenau ein. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.

Das Ensemble, bestehend aus leidenschaftlichen Musikern aus dem Sieger- und

Sauerland, sorgt mit seinem unverwechselbaren Sound regelmäßig für Begeisterung.

Erst kürzlich konnten die Fiven beim renommierten Sing & Swing Festival des

Chorverbandes Nordrhein-Westfalen glänzen:

Mit musikalischem Feingefühl, beeindruckender Bühnenpräsenz und einer Extraportion

Charme überzeugten sie die Jury so sehr, dass sie den Sonderpreis für das beste

gleichstimmige Ensemble des gesamten Wochenendes erhielten.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Volker Arns (Elben) präsentierten die

Sänger ein vielseitiges Programm – von der spritzigen Volksliedbearbeitung „Es klappert

die Mühle“ (Daniel Florey) über das gefühlvolle Worship-Stück „Hear My Cry“

(Arrangement: Moritz Schöner & Volker Arns) bis hin zum mitreißenden Popsong

„Blindes Vertrauen“ der Fäaschtbänkler. Jury und Publikum waren gleichermaßen

begeistert – fast perfekte Punktzahlen und stehende Ovationen inklusive, konnten die

Herren stets 24 bis 24,7 Punkte von maximal 25 Punkten je Titel erreichen.

Noch vergangenen Sonntag überzeugten die Herren dann auch beim Jahrskonzert des

Chores Intermezzo in Buschhütten und zeigten in einer leicht veränderten Besetzung

unter der Leitung von Moritz Schönauer, wie flexibel und dennoch einzigartig der Sound

präsentiert werden kann.

Nun steht das erste eigene Konzert an, und Fifen haben sich dafür hochkarätige

musikalische Verstärkung eingeladen: Eine Gospel- und A-Cappella-Band aus

Aachen wird den Abend bereichern. Das Publikum darf sich auf facettenreiche,

charmante und emotionale Klänge freuen – von humorvoll bis tief berührend, immer mit

einem Augenzwinkern und natürlich: ganz oder zumeist ohne Instrumente.

Wer die Fifen schon vorab erleben möchte, kann sich am Samstagabend bei der

„Nacht der Musik“ einen kleinen Vorgeschmack sichern.

Ein Abend, der beweist: A-Cappella-Gesang ist alles – nur nicht leise.