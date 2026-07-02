Neue Chefärztin für die Kinder- und Jugendpsychiatrie: Eike Cole übernimmt Leitung an der DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 02.07.2026 | Die DRK-Kinderklinik Siegen stellt die Weichen für die Zukunft ihrer Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie (KJP): Zum Juli 2026 übernimmt Eike Cole die Position der Chefärztin. Sie folgt damit auf Dr. Heiner Ellebracht und wird die Weiterentwicklung der Abteilung maßgeblich prägen.

Dr. Ellebracht bleibt dem Team der KJP allerdings erhalten – wenn auch nicht mehr in chefärztlicher Funktion. Er wird künftig als Oberarzt in Leitungsfunktion für die KJP-Ambulanz tätig sein.

Cole ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und bringt langjährige klinische Erfahrung mit. Ihre medizinische Ausbildung absolvierte sie an den Universitäten Marburg und Gießen. Seit ihrer Facharztanerkennung im Jahr 2012 war sie in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen tätig, zuletzt als Bereichsleitende Oberärztin der LWL-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marsberg.

Die DRK-Kinderklinik Siegen ist für Cole kein neues Terrain: Bereits seit 2018 gehört sie zum Team des Hauses. Als Oberärztin leitete sie insbesondere die Tagesklinik und vertrat die damalige Chefärztin. In dieser Zeit setzte sie bereits wichtige Impulse in der Versorgung psychisch belasteter Kinder und Jugendlicher und stärkte die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Klinikgeschäftsführer Fred Josef Pfeiffer zeigt sich erfreut über die Besetzung: Mit Eike Cole gewinne man eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit für die Leitung der KJP. Sie kenne die Strukturen des Hauses und stehe für eine moderne, ganzheitliche Kinder- und Jugendpsychiatrie. Gleichzeitig dankte Pfeiffer Dr. Ellebracht ausdrücklich für dessen zurückliegende Arbeit, die sowohl die Tagesklinik als auch die Psychosomatik über Jahre hinweg zu wichtigen Angeboten in der regionalen Versorgungsstruktur gemacht habe.

Auch der Ärztliche Direktor Markus Pingel begrüßt die Entscheidung. Es sei schön, diese Schlüsselposition im ärztlichen Führungsteam mit Eike Cole besetzen zu können. Gemeinsam als großes interdisziplinäres Team könne man diesen wichtigen Versorgungsbereich langfristig stabilisieren und perspektivisch weiterentwickeln.

Cole selbst freut sich auf ihre neue Aufgabe: Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien liege ihr besonders am Herzen. Gemeinsam mit dem multiprofessionellen Team wolle sie die bestehende Versorgung weiterentwickeln und den jungen Patientinnen und Patienten bestmögliche Unterstützung bieten. Ausdrücklich dankte sie ihrem Vorgänger Dr. Heiner Ellebracht, der ihr eine sehr gut aufgestellte Abteilung übergebe.

Die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie der DRK-Kinderklinik Siegen behandelt Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren mit psychischen Erkrankungen und Belastungen. Ziel ist es, sowohl die jungen Patientinnen und Patienten als auch deren Familien umfassend zu unterstützen und gemeinsam individuelle Lösungswege zu entwickeln.

Das Behandlungskonzept basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der medizinische, psychologische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Ein multiprofessionelles Team aus Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen, Therapeutinnen und Therapeuten, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Pflegekräften arbeitet dabei eng zusammen, um maßgeschneiderte Behandlungspläne zu erstellen. Das Leistungsspektrum umfasst ambulante Diagnostik und Begleitung, teilstationäre Angebote in der Tagesklinik sowie vollstationäre Behandlungen, unter anderem auf der psychosomatischen Station P1.

Mit der Ernennung von Eike Cole zur Chefärztin setzt die DRK-Kinderklinik Siegen ein klares Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung der Region.

Neue Chefärztin in der KJP ist Eike Cole. Mit im Bild (v.li.): Fred Josef Pfeiffer, Markus Pingel und Dr. Heiner Ellebracht. Foto: DRK