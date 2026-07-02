„Hier wird Zusammenhalt gelebt“: Helberhausen gewinnt Gold beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

(wS/cdu) Hilchenbach 02.07.2026 | Große Freude in Helberhausen: Der Hilchenbacher Ortsteil hat beim 28. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ die Goldmedaille errungen. Damit gehört Helberhausen zu den nur acht „Golddörfern“ in ganz Deutschland. Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Preisgeld von 15.000 Euro.

Rund 1.200 Dörfer aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, der vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat ausgerichtet wird. Bereits zum 28. Mal würdigt der Wettbewerb bürgerschaftliches Engagement und die ganzheitliche Entwicklung von Dörfern.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender (CDU) gratulierte den Helberhäusern zu dem Erfolg. Wer bei der Ortsbegehung mit der Jury dabei gewesen sei, der habe keinen Zweifel haben können, so Büdenbender. Das ehrenamtliche Engagement im Ort sei beeindruckend – in Helberhausen werde Zusammenhalt gelebt.

Die offizielle Siegerehrung des Dorfwettbewerbs findet am 22. Januar 2027 im Rahmen der Grünen Woche im City Cube in Berlin statt. Am 2. Februar 2027 empfängt der Bundespräsident Delegationen aus den Siegerdörfern sowie die Bundesbewertungskommission.

Benedikt Büdenbender (CDU)