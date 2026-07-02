Cosplay-Workshop im Jugendzentrum Dahlbruch: Noch freie Plätze für Jugendliche

(wS/hi) Hilchenbach 02.07.2026 | Mangas, Animes, Videospiele, Filme oder Serien – beim Cosplay werden fiktive Charaktere aus diesen Welten zum Leben erweckt. Das Jugendzentrum Dahlbruch bietet am 9. und 10. Juli 2026 einen Cosplay-Workshop für Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an. Für das Angebot gibt es noch freie Plätze.

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Was: Cosplay-Workshop für Jugendliche von 10 bis 14 Jahren

Wann: 9. und 10. Juli 2026, jeweils 16:00 bis 19:00 Uhr

Wo: Jugendzentrum Dahlbruch

Anmeldung: Online über das Kinder- und Jugendbüro unter www.kjb-angebote.de

Unter der Leitung von Dana Brüggenkamp gestalten die Teilnehmenden ihr eigenes Cosplay-Accessoire und lernen dabei verschiedene Materialien und Gestaltungstechniken kennen. So entsteht ein individuelles Stück, das eine persönliche Figur oder Idee zum Leben erweckt.

Das Angebot wird aus Mitteln des Kulturrucksack Nordrhein-Westfalen gefördert.