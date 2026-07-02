Am Sonntag, 19. Juli: Tag der offenen Tür im Haus Herbstzeitlos

(wS/si) Siegen 02.07.2026 | Bei Kuchen und Kaffee: Für Sonntag, 19. Juli, laden die Gruppen und Initiativen des städtischen Begegnungszentrums Haus Herbstzeitlos (Marienborner Straße 151) zum Tag der Offenen Tür ein. Von 14.00 bis 17.00 Uhr können alle Interessierten die vielfältigen Angebote für Seniorinnen und Senioren in Siegen kennenlernen.

Für sportlich aktive Seniorinnen und Senioren gibt es Informationen zu Tai Chi, Stuhl-Yoga oder Wandergruppen. Außerdem präsentieren sich Chöre, Singkreise, das Literatur- und Trauercafé, die Mal- und Grafikwerkstatt, verschiedene Selbsthilfegruppen, der Café- und Frühstückstreff des Seniorenbeirats, die Redaktion „Durchblick“, eine Sträkelgruppe (Stricken mit der Häkelnadel) oder das Nachbarschaftshilfeprojekt „Heinzelwerk“. Technische Fragen zu Smartphones, PCs oder anderen elektronischen Geräten können vor Ort bei „Sene@afe – Internetcafé“ von „ALTERaktiv“ geklärt werden. Von der Berufsfeuerwehr Siegen nimmt Olaf Pohlmann (Brandschutzaufklärung) am Tag der offenen Tür teil und beantwortet Fragen rund um das Thema Brandbekämpfung und Brandschutz.

Darüber hinaus ist die Senioren-Service-Stelle geöffnet und berät Interessierte zu ihren Angeboten und weiteren Fragen rund um das Älterwerden in Siegen.