PLURIVERSUM im Kulturhaus Lÿz: Lateinamerikanische Musik, Video-Kunst und Stimmen aus dem Globalen Süden

(wS/si) Siegen 02.07.2026 | Was kann eine gerechte und nachhaltige Welt bedeuten? Die multimediale Veranstaltungsreihe „PLURIVERSUM – Global South Impulses“ geht dieser Frage nicht nur nach, sondern macht sie erlebbar: Lateinamerikanische Livemusik, Video-Kunst und Stimmen aus dem Globalen Süden verbinden sich zu einem Abend aus politischer Bildung, internationalen Perspektiven und künstlerischem Ausdruck.
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Was: PLURIVERSUM – „Vielfalt als Zukunftsprinzip“, multimediale Veranstaltung mit Livemusik, Video-Kunst und Impulsen aus dem Globalen Süden
Wann: Montag, 6. Juli 2026, 18:00 Uhr
Wo: Schauplatz im Kulturhaus Lÿz, Siegen
Eintritt: kostenlos
Anmeldung: pluriversum@agl-einewelt.de
Am Montag, 6. Juli 2026, um 18:00 Uhr ist die Reihe im Schauplatz des Kulturhauses Lÿz zu Gast. Im Zentrum des Abends steht der entwicklungspolitische Impuls des Ubuntu-Gedankens – eines afrikanischen Konzepts gemeinschaftlicher Ethik, das den Menschen in seiner Verbundenheit mit anderen begreift.
Die Moderation übernehmen Alberto Acosta, einer der führenden Intellektuellen Lateinamerikas, sowie die ehemalige Diplomatin Sandra Weiss. Für die musikalische Untermalung sorgt die lateinamerikanische Band „Grupo Sal“ mit einem Gastauftritt des in Freudenberg ansässigen, ghanaischen Musikers und Künstlers Ras Koby Lion. Visuell wird der Abend durch Video-Mapping-Projektionen von Johannes Keitel begleitet. Als international zugeschaltete Stimme spricht Nimmo Bassey – Umweltaktivist, Bürgerrechtler und Träger des Alternativen Nobelpreises aus Nigeria.
Die Veranstaltungsreihe „PLURIVERSUM – Global South Impulses“ wird ausgerichtet von der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland e. V. (agl) gemeinsam mit dem Kulturbüro Grupo Sal, OroVerde – Die Tropenwaldstiftung und dem Klima-Bündnis. Die Siegener Veranstaltung ist die dritte Station einer vierteiligen NRW-Tournee, die nach Stationen in Köln, Bielefeld und Siegen in Hagen endet. Gefördert wird das Projekt durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen.
Am Folgetag, Dienstag, 7. Juli 2026, schließt um 09:00 Uhr ein Vertiefungsworkshop an der Universität Siegen an – Campus Unteres Schloss, Hörsaal US-C 116. Auch dieser Termin ist kostenlos. Anmeldungen sind ebenfalls unter pluriversum@agl-einewelt.de möglich.
Die Moderation des Abends: Sandra Weiss (links) und Alberto Acosta (rechts). (Foto: Veranstalter)Werbepartner der Region – Anzeige
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