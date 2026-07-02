Technikmuseum Freudenberg: Generalüberholte Dampflok dreht am 12. Juli ihre Runden

(wS/tm) Freudenberg 02.07.2026 | Am Samstag, 12. Juli 2026, dreht eine frisch generalüberholte Modell-Dampflok ihre Runden auf der Gartenbahnanlage des Technikmuseums Freudenberg. Die Lokomotive steht an diesem Tag im Mittelpunkt eines großen Aktionstages für die ganze Familie. Die Rundfahrten mit der Bahn sind kostenlos.

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Was: Aktionstag mit Dampflok-Rundfahrten, Dampfmaschinenvorführungen, Modellkirmes und mehr

Wann: Samstag, 12. Juli 2026

Wo: Technikmuseum Freudenberg

Eintritt Rundfahrten: kostenlos

Die Dampflok hat eine besondere Geschichte: Im August 2007 schenkte Dr. Erich von Gumpert aus Netphen-Deutz dem Technikmuseum seine alte Dampflok mit Wagen. Legendär waren von Gumperts internationale Dampffestivals in den 80er und Anfang der 90er Jahre auf dem Werksgelände der Firma Walzen-Irle in Netphen-Deutz. Die Lok stammt aus der Baureihe 99 und ist ein Modell der Firma Zimmermann. Sie wurde kürzlich von der Herstellerfirma generalüberholt.

Nach der Schenkung bauten die Ehrenamtlichen des Technikmuseums eine eigene Gleisanlage auf dem Museumsgelände auf. In viel Kleinarbeit wurden die kompletten Gleise geschweißt und die Weichen selbst konzipiert und hergestellt. Die Anlage verfügt über zwei Spurbreiten – 5 Zoll und siebeneinhalb Zoll – sodass verschiedene Fahrzeuge auf dem Gleis unterwegs sein können.

Neben den Dampflok-Rundfahrten hat das Museum an diesem Tag noch einiges mehr zu bieten: Nach dem großen Erfolg vor einigen Wochen werden erneut die schönsten Dampfmaschinenmodelle in der Maschinenhalle vorgeführt. Die Modellkirmes läuft, 25 Werkzeugmaschinen sind in Betrieb, die Schmiede ist geöffnet und Kinder können im außerschulischen Lernort eine Kleinigkeit basteln und mit nach Hause nehmen. In der Cafeteria gibt es die berühmten „Schrauben-Waffeln“.

Eine Dampflok in Aktion auf dem Gelände des Technikmuseums Freudenberg. (Foto: Technikmuseum Freudenberg)