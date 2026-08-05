Musik für Herz und Seele: Internationales Benefizkonzert im Kulturwerk Wissen hilft dem ASB-Wünschewagen

(wS/gw) Neunkirchen – Wissen 05.08.2026 | Das Orchester German Winds lädt am Samstag, 22. August 2026, zum Europäischen Orchesterfestival ins Kulturwerk Wissen ein. Gemeinsam mit drei Gastensembles aus Oberösterreich, London und Portsmouth geben die Musikerinnen und Musiker ein Benefizkonzert zugunsten des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Der Wünschewagen erfüllt todkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Beginn ist um 19 Uhr.

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Was: Benefizkonzert beim Europäischen Orchesterfestival zugunsten des ASB-Wünschewagens

Wann: Samstag, 22. August 2026, 19 Uhr

Wo: Kulturwerk Wissen

Wer: German Winds, Quintett der Polizeimusik Oberösterreich, Männerchor Gwalia London, Popchor Cantando (Portsmouth)

Ehrengast: Ministerpräsident Gordon Schnieder (Rheinland-Pfalz)

Tickets: www.ww-events-tickets.de und bei „ReiseWissen“ in Wissen

German Winds spielt seit mehreren Jahren europaweit Benefizkonzerte. Im Laufe dieser Auftritte hat das 60-köpfige Ensemble unter der Leitung von Dirigent Sven Hellinghausen zahlreiche musikalische Kontakte geknüpft. Die dabei kennengelernten Gastorchester und Chöre unterstützen das Orchester nun im Gegenzug beim Festival in Wissen.

Neben German Winds stehen drei internationale Ensembles auf der Bühne: das Quintett der Polizeimusik Oberösterreich, der walisische Männerchor Gwalia London und der Popchor Cantando aus dem englischen Portsmouth. Das Programm vereint damit Blasmusik, traditionellen Chorgesang und moderne Popklänge auf einer Bühne.

Prominente Unterstützung erhält das Benefizkonzert aus der Politik: Als wichtigster Ehrengast hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder die Einladung des Orchesters angenommen. Darüber hinaus werden zahlreiche politische Vertreter aus dem Europaparlament, dem Bundestag und dem Landtag Rheinland-Pfalz erwartet.

Eintrittskarten für das Konzert sind online unter www.ww-events-tickets.de sowie bei „ReiseWissen“ in Wissen erhältlich.

Das Orchester German Winds bei einem Auftritt in einer Barockkirche. Foto: German Winds