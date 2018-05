BMW auf Tankstellengelände in Brand geraten

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 23.05.2018 | Erstmeldung | Zu einem Brand eines BMW auf dem Gelände einer Tankstelle an der Siegener Straße in Buschhütten musste am Mittwochnachmittag, gegen 14:45 Uhr, die Feuerwehr ausrücken.

Aus bislang ungeklärter Ursache war im Bereich des Motorraumes des Pkw ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Brandursächlich dürfte nach ersten Informationen ein technischer Defekt gewesen sein.

Fotos: wirSiegen.de

