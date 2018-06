20 Eintrittskarten der „Karl-May-Festspiele“ in Elspe fanden neue Besitzer

(wS/red) Siegen 19.06.2018 | Am vergangenen Freitag hatte Roswitha Breitenbach (Leiterin des Frauenarbeitskreises) und Thorsten Weil (Rotkreuzleiter) die ehrenvolle Aufgabe die Gewinne der letzten Verlosung von der Blutspende an die glücklichen Gewinner im DRK-Zentrum Siegen-Nord zu überreichen.

Grund hierfür war eine Verlosung des Blutspendedienstes aus Hagen. Zu gewinnen gab es 20 Eintrittskarten für die „Karl-May-Festspiele“ in Elspe. Bei den letzten beiden Blutspendeterminen in Siegen-Nord nahm jeder Spender automatisch an der Verlosung teil.

Der Blutspendedienst aus Hagen sowie das Team des DRK-OV Siegen-Nord e.V. wünscht allen Gewinnern viel Spaß beim Besuch in Elspe.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier