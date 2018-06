Auf geht´s Richtung Bad Berleburger Ferienspiele

(wS/red) Bad Berleburg 09.06.2018 | Nach monatelanger Vorbereitung ist es soweit: Das Programmheft der Bad Berleburger Ferienspiele wurde in den letzten Tagen druckfrisch an Schulen, Kindertageseinrichtungen, das Rathaus sowie an Sparkasse und Volksbank verteilt. Außerdem ist es online auf der Internetseite der Stadt Bad Berleburg www.bad-berleburg.de einsehbar.

Die Mitarbeiterinnen der Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienförderung freuen sich, ein mit Highlights prall gefülltes Ferienspielheft präsentieren zu können. So werden die Sommerferien durch das Engagement von mehr als 50 Vereinen, Institutionen und Privatpersonen, die über 60 Veranstaltungen auf die Beine stellen, für Kinder und Jugendliche zu einer ereignisreichen und spannenden Zeit.

Einen besonderen Höhepunkt im diesjährigen Ferienspielprogramm stellt der Zirkus ZappZarap dar, der durch das Engagement der Stadtjugendpflege in Bad Berleburg Halt macht und Kindern ab fünf Jahren Gelegenheit bietet, eine ganze Woche Zirkusluft zu schnuppern. Die abschließende Aufführung wird ein Erlebnis für die ganze Familie!

Einen besonderen Dank sprechen die Organisatorinnen allen Sponsoren und ehrenamtlich Engagierten aus, ohne deren Unterstützung ein Programm in diesem Umfang und zu überwiegend familienfreundlichen Preisen nicht möglich wäre.

Ganz wichtig:

Am 16. Juni 2018 fällt um 8:30 Uhr der Startschuss zur bequemen Online-Anmeldung für die meldepflichtigen Veranstaltungen unter www.jugend-bad-berleburg.de. Bei Fragen: Julia Bade unter 02751/4118-24 anrufen.

