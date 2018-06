Das große Krabbeln…

Die Welt der Insekten mit der BioStation kennenlernen

(wS/red) Siegen 27.06.2018 | Bei einer Exkursion auf der Trupbacher Heide können Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren die wunderbare Welt der Insekten – die artenreichste Tiergruppe der Erde – kennenlernen. Die Veranstaltung ist Teil des Kinderprogrammes der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein.

Die jungen Teilnehmer führen spannende Versuche zu den „Supersinnen“ der Insekten durch. Außerdem fangen die Kinder Krabbeltiere und bestimmen deren Art. Vielleicht verliert dabei auch der eine oder andere ganz nebenbei seine Scheu vor den kleinen Wesen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. Juli 2018, um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist auf der „Alcher Höhe“, am Parkplatz am Hochbehälter zwischen Freudenberg-Niederholzklau und Freudenberg-Alchen.

Interessierte melden sich bei Sabine Portig unter 02732 7677340 oder via E-Mail unter s.portig@biostation-siwi.de. Nähere Infos gibt es bei der Anmeldung oder unter www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de.

