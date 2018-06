Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 18.06.2018 | Am frühen Samstagmorgen (16.06.2018) in der Zeit zwischen 03:00 und 04:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus in der Falkstraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0271-7099-0.

