Festnahme: Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

(wS/ots) Siegen 12.06.2018 | Bei der Überprüfung eines 25-jährigen Ladendiebs aus Wuppertal, der am Montagmittag in Siegen-Weidenau am Hauptmarkt lange Finger gemacht hatte, stellte sich heraus, dass der junge Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Siegen wegen Beförderungserschleichung und Hausfriedensbruch zur Verbüßung einer zweimonatigen Freiheitsstrafe gesucht wurde. Der 25-Jährige wurde daher festgenommen und der Wache zugeführt.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier