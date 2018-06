Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

(wS/ots) Kreuztal 06.06.2018 | Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr überquerte eine 61-jährige Fußgängerin in Kreuztal die Hauptkreuzung Hagener Straße/Marburger Straße bei für sie Rotlicht zeigender Ampelanlage. Dabei wurde sie von dem Pkw eines 28-Jährigen erfasst, der die Kreuzung bei für seine Fahrtrichtung Grünlicht zeigender Lichtzeichenlage passierte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin so schwer verletzt, dass Lebensgefahr besteht. Mittels eines Rettungswagens wurde die Frau einem Siegener Krankenhaus zugeführt.

