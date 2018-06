Justus Nieschlag strebt Titelverteidigung bei Challenge Peguera-Mallorca an

(wS/red) Kreuztal/Mallorca 11.06.2018 | Justus Nieschlag wird auch in 2018 wieder bei der Challenge Peguera-Mallorca am Start sein. Am 20. Oktober wird er versuchen seinen Titel aus 2017 zu verteidigen.

Bei der Half Challenge Peguera-Mallorca stehen 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen als Distanzen an. Justus hat sich dieses Rennen erneut ausgesucht, da die Challenge MALLORCA-Strecken nicht nur durch ihre herausragende Schönheit bestechen, sondern außerdem sehr abwechslungsreich sind. Die Schwimmstrecke verläuft zwischen zwei der schönsten Strände Mallorcas. Bereits dort möchte Justus Nieschlag den Grundstein für die Titelverteidigung legen. Als bekannt starken Radfahrer kommt ihm aber besonders die Radstrecke, die technisch anspruchsvoll und auf der an einigen Abschnitten Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h erreicht werden, sehr entgegen. Die Laufstrecke der Challenge Peguera Mallorca verläuft zur Gänze im Zentrum von Peguera. Sie führt in vier Runden über den belebten Boulevard von Peguera und die Strandpromenade.

Justus reist im Oktober mit dem Ziel an, dass er, wie in 2017, die Ziellinie, welche sich ebenfalls im Zentrum von Peguera befindet, als Erster überquert.

Natürlich freut er sich über viele Fans an der Strecke, aber er hofft auch auf viele Deutsche Triathleten/innen bei der Challenge Mallorca. Er kann dieses Rennen nur wärmsten empfehlen.

Mehr Informationen unter www.challenge-mallorca.com/de/

.

