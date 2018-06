Lastwagenteile abmontiert und entwendet – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 04.06.2018 | Vermutlich bereits in der Nacht von Donnerstag (30.05.2018) auf Freitag (01.06.2018) drangen Unbekannte auf das Gelände einer Nutzfahrzeug-Werkstatt an der Numbachstraße ein. Die Diebe kletterten über einen Zaun und montierten an mehreren dort auf dem Gelände stehenden Sattelzugmaschinen Fahrzeugteile ab. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die vielleicht auch schon im Vorfeld der Tat im Bereich der Numbach aufgefallen sind. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der teils sperrigen Fahrzeugteile ein „größeres Fluchtfahrzeug“. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

