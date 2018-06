Lautstarker Einbruch in Supermarkt – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal-Kredenbach 04.06.2018 | Am frühen Sonntagmorgen (03.06.2018) gegen 01:40 Uhr drangen Unbekannte in einen Supermarkt an der Marburger Straße ein. Die Einbrecher schlugen ein Loch in eine Wand und gelangten so in die Büroräume. Dort hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zu der möglichen Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und konnte trotz intensiver Fahndung keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr antreffen. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und ist an sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung unter 02732-9090 interessiert.

.

