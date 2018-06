Motorradfahrer nach Sturz im Krankenhaus

(wS/ots) Bad Berleburg 14.06.2018 | Am Mittwochabend (13.06.2018) um 20:15 Uhr kam ein Motorradfahrer beim Abbiegen von der Astenbergstraße (B480) zu Fall. Der 66-jährige Zweiradfahrer wollte nach rechts in die „Heiderbrücke“ in Richtung Wemlighausen abbiegen und geriet aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen. Bei dem folgenden Sturz zog sich der 66-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

