Mudersbach – schwer verletzte Person aufgefunden

(wS/ots) 18.06.2018 Betzdorf | Die Polizei Betzdorf sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag, 16.06.18, auf Sonntag, 17.06.18, in Mudersbach-Niederschelderhütte in der Adolfstraße ereignet hat.

Kurz nach Mitternacht hat ein 30-jähriger Mann eine private Feier am Ende der Adolfstraße in Richtung Gosenbach verlassen. Gegen 06.00 Uhr, wurde der Mann mit schweren Verletzungen am Kopf in Höhe des Anwesens Adolfstraße 18 aufgefunden und in ein Krankenhaus in Siegen verbracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Adolfstraße aufgehalten oder diese befahren haben und entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Als der Mann die Feier kurz nach 00. 00 Uhr verlassen hat, soll dort auch eine Gruppe von 4 jüngeren Personen, davon eine Frau mit längeren Haaren, die einen weißen beziehungsweise hellen Hund mitführten, am Haus vorbeigegangen sein in Richtung Kölner Straße. Diese Personen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf oder dem Bezirksdienst in Mudersbach zu melden.

Symbolbild