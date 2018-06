Schwerer Verkehrsunfall in Freudenberg

(wS/ots) Freudenberg 11.06.2018 | In Freudenberg an der Einmündung Siegener Straße / Heesstraße kam es am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr zur einem folgenschweren Zusammenprall zweier PKW. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte beim Linksabbiegen aus der Heesstraße einen auf der Siegener Straße befindlichen 26-jährigen Autofahrer übersehen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei erheblicher Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro entstand. Beide Autofahrer wurden anschließend mit Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser eingeliefert, ihre Fahrzeuge mussten unfallbedingt abgeschleppt werden.

