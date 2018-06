Sieben Autos in Birlenbach mutwillig zerkratzt

(wS/ots) Siegen 12.06.2018 | Drei noch unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht zu Dienstag in Siegen-Birlenbach im Brunnenweg sieben dort geparkte Fahrzeuge und richteten dabei durch Zerkratzen des jeweiligen Fahrzeuglacks einen Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro an.

Das Siegener Kriminalkommissariat 4 ermittelt nun gegen das Trio und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

.

