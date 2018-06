Sommervorbereitung der Sportfreunde Siegen startet am 26.06.2018

(wS/red) Siegen 15.06.2018 | Cheftrainer Dominik Dapprich bittet die jungen Wilden am 26.06.2018 um 17:30 Uhr zum ersten Training der Vorbereitung auf die neue Oberliga Saison 2018/2019. Im Leimbachstadion dabei sein werden die Spieler, deren Verträge bereits verlängert wurden, die beiden Siegerländer Neuzugänge Marcel Becker und Marc Steffen Freund sowie Ryo Suzuki, der die Japan-Connection im Team aufstocken wird. Darüber hinaus wird Dominik Dapprich auch die Jugendspieler Andreas Busik, Robin Klaas, Furkan Yilmaz und Berkan Koc zum Trainingsauftakt bitten, die bis zum Vorbereitungsstart der U19 durchgehend im Seniorenbereich mittrainieren werden. Neben Jannik Krämer und Jan Germann, die bereits mit einem Fördervertrag ausgestattet sind, wird auch Samuel Birkner, der ebenfalls zuletzt in der A-Jugend gespielt hat, einen Vertrag für die erste Mannschaft erhalten und somit zusammen mit Krämer und Germann ab sofort fest in der Seniorenabteilung integriert. Damit unterstreicht unser Chefcoach noch einmal deutlich die von unseren Sportfreunden eingeschlagene Philosophie: eigene Nachwuchsspieler an die erste Mannschaft heranzuführen und diese dort langfristig zu etablieren.

Das erste Testspiel unserer Sportfreunde steht dann bereits am 30.06.2018 bei der SG Wattenscheid 09 auf dem Programm. Neben weiteren Vorbereitungsspielen gegen den SC Waldgirmes (18.07.), den RSV Meinerzhagen (29.07.), den FC Hennef 05 (05.08.) und dem Highlight-Spiel gegen den Bundesligisten und Europa League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen (21.07.), stehen auch zwei Turniere auf dem Vorbereitungsplan. Vom 12.07.-14.07.2018 findet der FMR-Cup am Henneberg statt. Der Einladung des TSV Weißtal sind unsere Sportfreunde gerne gefolgt und werden dort am 13.07. gegen den SuS Niederschelden (18 Uhr) und gegen den VfL Bad Berleburg (20 Uhr) antreten. Am 14.07. trifft man dann um 14 Uhr auf Fortuna Freudenberg. Bei einem möglichen Weiterkommen könnten unsere Sportfreunde dann um 17 Uhr das Spiel um Platz 3 oder um 18 Uhr das Finale bestreiten. Auch die jährliche Einladung der Sportfreunde Wallmenroth zum Kern-Haus Cup hat unser Verein gerne angenommen. Dort geht es am 08.07. um 15:30 Uhr gegen den VfB Wissen los. Weitere mögliche Termine sind der 12.07. um 19:30 Uhr, der 13.07. ebenfalls um 19:30 Uhr und der 14.07. um 15:30 Uhr. Dies ist vom Abschneiden unserer jungen Wilden abhängig.

Eine offizielle Saisoneröffnung zur gemeinsamen Einstimmung auf die neue Spielzeit wird es in diesem Jahr ebenfalls wieder geben, der genaue Termin wird zeitnah bekanntgegeben. Die Saisoneröffnung wird zusammen mit den Sportfreundinnen unserer ersten Frauenmannschaft stattfinden, die am 20.07.2018 um 19:30 Uhr ihre Vorbereitung mit dem neuen Trainer, Thomas Trogisch, beginnen werden.

Unsere jungen Wilden freuen sich auf Eure Unterstützung in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Westfalen!

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier