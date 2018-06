Stürmer Norman Wermes verlässt den 1. FC Kaan-Marienborn

(wS/red) Siegen 27.06.2018 | Stürmer Norman Wermes steht dem 1. FC Kaan-Marienborn nicht mehr als Spieler zur Verfügung. Der 29-jährige Rheinländer will sich voll auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren.

Nach einer Saison, in der Wermes sechs Tore zum Aufstieg in die Regionalliga West beisteuerte, stellt der gebürtige Bergisch-Gladbacher seine berufliche Zukunft fortan in den Vordergrund.

„Natürlich bedauern wir Normans vorzeitigen Abgang sehr, haben aber Verständnis für seine Entscheidung und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg. Das gehört auch zum Siegerländer Weg und er bleibt ja bei unserem Partnerunternehmen Polygonvatro weiter beruflich eingespannt“, kommentierte der Sportliche Leiter Jochen Trilling den Abgang.

Norman Wermes hat sich diese Entscheidung reiflich überlegt: „Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen, aber ich denke, dass jetzt der vernünftige und richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich voll auf den Beruf zu konzentrieren“, erklärte der 29-jährige.

