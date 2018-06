Vandalen in Bad Berleburg unterwegs

(wS/ots) Bad Berleburg 25.06.2018 | Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine in Bad Berleburg-Berghausen in der Ulmenstraße abgestellte Mercedes Benz G-Klasse. Dazu benutzten sie offensichtlich einen spitzen Gegenstand und zerkratzten damit die Fahrerseite entlang der gesamten Länge und Teile der Motorhaube.

Und in Bad Berleburg-Wemlinghausen „An der Lindenstraße“ warfen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Steinen eine Fensterscheibe eines Wohnhauses sowie mehrere Scheiben von zwei dort geparkten PKW ein.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02751-909-0.

