Zigarettenautomat aufgebrochen – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen-Weidenau 19.06.2018 | Vermutlich in der Nacht auf Montag (18.06.2018) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Wilhelm-von-Humbold-Platz auf. Die Täter setzten massive Gewalt ein und beschädigten dabei den Automaten erheblich. Zur möglichen Beute der Diebe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Allein der Schaden an dem Automaten beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

