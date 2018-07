18. Germanen-Cup der SV Germania Salchendorf vom 25. bis 29. Juli

(wS/red) Netphen-Salchendorf 20.07.2018 | Der 18. Germanen-Cup des SV Germania Salchendorf-Fördervereins D’r Germane wird am 25. Juli um 18 Uhr mit dem Auftaktspiel TuS Erndtebrück II gegen den Gastgeber SV Germania Salchendorf eröffnet. Insgesamt neun Partien finden vom 25. (Mittwoch) bis 29. Juli (Sonntag) in der Wüstefeld-Arena statt. Teilnehmer sind diesmal Titelverteidiger Spielvereinigung Olpe​, der TuS 1895 Erndtebrück II mit seinem neuen Coach Alfonso Rubio Doblas, Rot-Weiß Hünsborn​, die SG 06 Betzdorf​, der VSV Wenden und Gastgeber SV Germania Salchendorf​.

Die Spiele werden von Mittwoch bis Freitag ab 18 Uhr angepfffen. Der Samstag ist spielfrei. Am Sonntag beginnen ab 11 Uhr die Finalspiele. Dotiert ist der Germanen-Cup diesmal mit insgesamt 4000 Euro und somit weiterhin das größte Vorbereitungsturnier der Region. Der langjährige Turnierorganisator Rainer Klein (1. Vorsitzender des Fördervereins D’r Germane) sprach bei der Ankündigungspressekonferenz am Donnerstagabend von einer „großen Leistungsdichte“ und dass „jeder wirklich dieses Ding gewinnen“ könne. Germania Salchendorf-Trainer Thomas Scherzer: „Der Germanen-Cup ist seit Jahren ein überragendes Turnier, immer mit herausragenden Mannschaften und top organisiert. Der Stellenwert ist sehr hoch, weil man in dieser Phase der Vorbereitung auf Top-Mannschaften trifft, mit denen man sich super messen kann. Ich denke, dass es dieses Jahr schwer sein wird im Vorfeld einen Favoriten zu benennen. Ich hoffe auf tolle und spannende Spiele und natürlich auf viele Zuschauer

„Der Germanen-Cup ist ein sportliches Highlight. Ich hoffe auf einen beherzten und mutigen Auftritt unserer Mannschaft, die sich so wie in der letzten Saison in die Herzen, unserer ab und an auch kritischen Zuschauer, spielt. Die Zuschauer können sich „Auf ein gut besetztes und organisiertes Turnier vom Förderverein „D’r Germane“ freuen. Für das leibliche Wohl wird auch in diesem Jahr wieder bestens gesorgt und das Preisgeld, welches ausgeschüttet wird, ist für alle Mannschaften mit Sicherheit sehr attraktiv“, so der 1. Vorsitzende der Germania, Matthias von Fugler. Der Spielplan ist unter www.germania-salchendorf.de einsehbar.

