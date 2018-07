B54/HTS: Vollsperrung der Abfahrt City-Galerie

Mängelbeseitigung auf den Rampen der City-Galerie

(wS/red) Siegen 12.07.2018 Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass Mängelbeseitigungen/Asphaltarbeiten ab Dienstag (17.07.) ca.12:00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag (19.07.) ca.11:00 unter Vollsperrung der Abfahrt City-Galerie durchgeführt werden.

Die Umleitungstrecke des Verkehrs, u. a. in Zielfahrtrichtung B54 Limburg führt auf der B54/B62 HTS in Fahrtrichtung Eiserfeld, durch den Ziegenbergtunnel, über die Anschlussstelle Rinsenau, zurück auf die HTS in Fahrtrichtung Siegen und weiter über die Abfahrt Siegerlandhalle bis zur Koblenzer Straße. Eine entsprechende Umleitungstrecke wird ausgeschildert.