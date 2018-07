Ferienspiele Netpherland – DKS Grissenbach beteiligte sich

(wS/red) Netphen 29.07.2018 | Auch in diesem Jahr beteiligte sich der DKS Grissenbach am 27. Juli 2018 wieder an den Ferienspielen Netpherland. Unter der Anleitung von Anke Steuber bastelten 12 Kinder, unterstützt von den Helferinnen Petra Sting und Katja Nikolai, in der ev. Kapelle Grissenbach trendige Filztaschen. Hierbei wurden Klebe- und Seilverbindungen hergestellt und es entstanden Filztaschen in verschiedenen Farben und Kreationen. Gemeinsam freut man sich mit dem DKS-Vorsitzenden Thorsten Görg schon jetzt auf die Aktion Ferienspiele 2019.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier