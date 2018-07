Gullideckel ausgehoben: Kleinwagen beschädigt

(wS/ots) Netphen 27.07.2018 | Unbekannte hoben in der Nacht zu Freitag in Netphen-Hainchen im Kirchweg zwei Gullideckel aus und stellten zudem widerrechtlich mehrere Warnbalken auf die Straße. Gegen 01.40 Uhr fuhr ein 67-jähriger Netphener mit seinem Kleinwagen in das von den Unbekannten geschaffene Loch in der Fahrbahn, wobei der PKW beschädigt wurde.

Von Zeugen wurden zur Tatzeit zwei Jugendliche beobachtet, die beide etwa 15 Jahre alt waren und in Richtung Haincher Höhe / Ortsausgang Hainchen gingen. Einer der Jugendlichen war circa 1,70 m groß, schlank, hatte kurze braune Haare und trug ein braunes Sweatshirt. Der andere war etwas kleiner, beide waren vermutlich deutscher Herkunft.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat ermittelt in der Sache wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet dabei um weitere sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

