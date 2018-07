Sicherheitstraining für Senioren am 27. September

(wS/red) Netphen 31.07.2018 E-Bikes und Pedelecs haben sich als Verkehrsmittel fest etabliert. Laut Mobilitätsbefragung im Kreis Siegen-Wittgenstein besitzen bereits 15 Prozent der Haushalte ein E-Bike oder Pedelec, Tendenz steigend. Insbesondere auch bei Senioren erfreuen sich diese Räder großer Beliebtheit, denn sie ermöglichen eine neue Mobilität mit ganz anderen Reichweiten. Dank Unterstützung des E-Motors kommt man schneller vorwärts und bewältigt auch in unserer topografischen Lage mühelos Steigungen.

Für mehr Sicherheit und Fahrspaß mit dem Elektrofahrrad bietet die Senioren-Service-Stelle der Stadt Netphen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein für alle E-Bike-Fahrer und solche, die es noch werden möchten, am Donnerstag, 27. September, ein Training „Mit dem E-Bike sicher unterwegs“ im und vor dem Rathaus der Stadt Netphen an.

Nach jahrelanger Zeit des „Nicht-Radelns“ oder des Radfahrens mit einem „einfachen“ Fahrrad birgt der Umstieg auf ein E-Bike oder Pedelec auch Gefahren. Diese Räder sind schwerer, schneller und dadurch auch anspruchsvoller zu lenken. Die möglichen höheren Geschwindigkeiten und das höhere Gewicht führen zu deutlich längeren Bremswegen. Diese Veranstaltung soll das Unfallrisiko verringern, die Radler für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren und ihnen anfängliche Unsicherheiten nehmen. Auf einem abgesteckten Parcours können E-Bike-Fahrer ihre Räder unter Anleitung austesten und üben.

Um 14:00 Uhr startet der Kurs zunächst mit einem theoretischen Teil im Ratssaal, der eine kleine Auffrischung zu den Regeln im Straßenverkehr beinhaltet, aber auch über das Verhalten als Radfahrer im Straßenverkehr informiert. Im Anschluss folgen auf dem Rathausplatz praktische Übungen, wie die Balance bei langsamer Fahrt, die bis hin zum Ausweichmanöver und dem optimalen Bremsverhalten reichen. Annette Schmetz und Gerd Heldmann, Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei Siegen-Wittgenstein, und Holger Ippach, Moderator „sicher mobil“ der Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein e.V., sowie Daniel Neumann und Manfred Rhode vom ADFC Siegen-Wittgenstein leiten die Fahrer an und geben Tipps im Umgang mit den E-Bikes und Pedelecs.

Der Kurs dauert bis ca. 17:00 Uhr. Für die Teilnahme wird ein Versicherungsbeitrag in Höhe von 10 Euro erhoben. Da der Kurs auf 20 Teilnehmer begrenzt ist, bittet Eva Vitt von der Senioren-Service-Stelle der Stadt Netphen bis zum 19. September 2018 um eine verbindliche Anmeldung (Telefon: 02738 603-145, E-Mail: e.vitt@netphen.de).