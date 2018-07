Motorradfahrer kollidiert mit Anhänger

(wS/ots) Hilchenbach 23.07.2018 | Am Samstagnachmittag verlor ein 57-jähriger Motorradfahrer in Hilchenbach-Allenbach in einem Kurvenbereich der Siegener Straße aus noch ungeklärten Gründen das Gleichgewicht, fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Anhänger eines ihm entgegenkommenden Geländewagens. Der 57-Jährige stürzte zu Boden und zog sich bei dem Unfallgeschehen eine erhebliche Verletzung zu, so dass er in ein Siegener Krankenhaus transportiert werden musste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

