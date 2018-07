Pkw landet im Bach: 69-Jährige leicht verletzt

(wS/mg) Hilchenbach 28.07.2018 | Die Hilchenbacher Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden am Samstagmittag gegen 15 Uhr zu einem Einsatz in die Straße ,,Mühlenseifen“ in Hilchenbach alarmiert. Eine 69-jährige PKW-Fahrerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve geradeaus , durchbrach einen Zaun und fiel circa 2,50 Meter tief in einen Bach. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

