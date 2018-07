Rekord-Juli im Bad Berleburger Rothaarbad

In den Sommerferien hat das Bad auch montags geöffnet

(wS/red) Bad Berleburg 26.07.2018 | Perfektes Freibad-Wetter in Wittgenstein. Für das Rothaarbad der Stadt Bad Berleburg bedeutet dies einen Besucherrekord im Juli. „Wir hatten bereits um den 20. Juli mehr Besucher als in den Vorjahren im gesamten Monat“, freut sich Tanja Blecher von der Stadtverwaltung, „trotz der vielen Badegäste bietet das Rothaarbad aber immer noch genügend Platz um die Sonne zu genießen und sich im kühlen Nass eine Abkühlung zu gönnen.“

In der Sommersaison hat das Rothaarbad auch montags geöffnet, im Freibad gibt es dann ein Mal in jeder Stunde Wellen, in die sich nicht nur die Kinder gerne stürzen. Und wenn sich das Wetter mal nicht halten sollte, können die Besucherinnen und Besucher auch im Hallenbad schwimmen, das parallel geöffnet ist.

Das Rothaarbad hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mittwochs kommen außerdem ab sechs Uhr Frühschwimmer auf ihre Kosten.

