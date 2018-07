Tiziano Lo Iacono verstärkt die Offensive der Käner

(wS/red) Siegen 20.07.2018 | Der fünfte Neuzugang in den Reihen des 1. FC Kaan-Marienborn ist Mittelfeldspieler Tiziano Lo Iacono vom Mitaufsteiger TV Herkenrath. Der 24-jährige erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Mit für einen Mittelfeldspieler starken 16 Toren hatte der gebürtige Kölner einen gehörigen Anteil am Aufstieg des Mittelrheinligisten Herkenrath in die Regionalliga West.

„Tizi hat die Plattform in den beiden Testspielen und dem Trainingslager in Meuselwitz wirklich gut genutzt, um sich zu präsentieren. Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm eine Offensivkraft verpflichtet haben, die nicht nur Torgefahr ausstrahlt, sondern offensiv auch flexibel einsetzbar ist“, freute sich der Sportliche Leiter Jochen Trilling.

Lo Iacono ließ nach der Vertragsunterschrift optimistische Töne anklingen: „Ich bin hier schon sehr gut angekommen, auch weil ich von der Mannschaft toll aufgenommen wurde und die Jungs im Trainingslager näher kennenlernen konnte. Im Hinblick auf die Saison habe ich ein gutes Gefühl. Ich möchte in Kaan-Marienborn mit meiner Leistung helfen.“

