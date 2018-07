Unbekannter wirft Stein auf Pkw – Polizei fahndet nach Täter

(wS/ots) Wilnsdorf 19.07.2018 | Ein noch unbekannter Mann warf am Mittwochnachmittag um 16.40 Uhr in Wilnsdorf-Niederdielfen unvermittelt vom Straßenrand der Grimbergstraße aus einen Stein gegen die Windschutzscheibe eines dort vorbeifahrenden grauen 3-er BMW, wodurch die Scheibe zerbarst, Glassplitter in den Innenraum drangen und ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand.

Der Steinewerfer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, dunkelblonde, mittellange Haare; trug einen schwarzen Pullover mit einem weißen Emblem und Streifen an der Seite.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das in dieser Sache wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelnde Siegener Verkehrskommissariat unter 0271-7099-0 entgegen.

