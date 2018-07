Zwei Neuzugänge für die Sportfreunde Siegen

(wS/red) Siegen 10.07.2018 Mit Noél Below und Anes Haurdic verstärken sich die Sportfreunde für die neue Saison mit zwei erfahrenen Spielern.

Below hat in der abgelaufenen Spielzeit für den Ligakonkurrenten Hammer SpVg gespielt und war zuvor bereits u.a. für den TuS Erndtebrück und den TSV Steinbach aktiv. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt auf insgesamt 45 Einsätze in der Oberliga Westfalen und auf 44 Partien in der Regionalliga West. Darüber hinaus stand der gebürtige Hamburger auch 27 Mal in der Hessenliga auf dem Platz. „Auf der Innenverteidiger-Position haben wir noch einen Spieler gesucht, der Erfahrung in der Oberliga mitbringt. Noél erfüllt dieses Kriterium und passt auch charakterlich sehr gut in unsere junge Mannschaft. Die ersten Gespräche haben bereits bestätigt, dass ein guter Spieler mit Führungspersönlichkeit zu unserem Team stößt“, freut sich Cheftrainer Dominik Dapprich über die Verstärkung.

Anes Haurdic stand zuletzt in Bosnien-Herzegowina für NK Celik Zenica auf dem Platz. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt auf insgesamt 73 Einsätze in der bosnischen ersten Liga und auf 72 Einsätze in der tschechischen ersten Liga. Darüber hinaus hat Haurdic an sechs Spielen in der Europa League Qualifikation teilgenommen. „Anes hat bereits Ende letzter Saison bei uns trainiert und gute Ansätze gezeigt, Wir hatten ein wenig Bedenken aufgrund seiner einjährigen Pause, aber er hat uns nach der Sommerpause von seinem guten Fitnesszustand und seiner Einstellung überzeugt. Wir waren auf der Suche nach einem erfahreneren Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist. Den haben wir in Anes gefunden. Seine Vita spricht für sich, wir wollen ihm die Zeit geben wieder an sein altes Niveau heranzukommen und unserem Team dann mit seiner Erfahrung helfen zu können. Erfreulich ist, dass Anes gut deutsch spricht und sein Onkel in Siegen wohnt, so hat er bereits einen Bezug zur Stadt“, zeigt sich Dapprich auch über die Verpflichtung von Haurdic erfreut.

Mit den Verpflichtungen von Noél Below und Anes Haurdic haben wir frühzeitig den Abschluss der Kaderplanung ermöglichen können und liegen zugleich genau in dem für die kommende Saison geplanten finanziellen Rahmen.