Anstehende Waldarbeiten im Quellgebiet des Zinsebachs

Das Regionalforstamt Siegen Wittgenstein bittet um die Beachtung der Warnhinweise

(wS/red) Erndtebrück 17.08.2018 | Das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein weist darauf hin, dass in den nächsten Wochen in der Försterei ‚Elberndorf‘ im Staatswald im Quellgebiet des Zinsebaches (Naturschutzgebiet Zinser Bachtal) Pflegemaßnahmen durchgeführt werden.

Die Wege in diesem Gebiet werden dafür vorübergehend gesperrt und mit Hinweisbeschilderung versehen. Der Rothaarsteig wird bei Bedarf durch die Ranger von Wald und Holz mit einer kleinen Umleitungsvariante versehen. Waldbesucher werden gebeten, diese Hinweise ernst zu nehmen und die gesperrten Wege nicht zu betreten oder zu befahren, da insbesondere während der Fällungsarbeiten in Wegenähe und beim Holztransport Lebensgefahr besteht.

Die Maßnahmen dienen der Renaturierung des Übergangsmoores im Quellgebiet des Zinsebachs und werden in mehreren, zeitversetzten Teilschritten ausgeführt. Dabei soll das bis zu 100 cm mächtige Moor, die Quellen und die verzweigten Bachausläufer des Zinsebachs von der nicht standortangepassten Nadelholzbestockung freigestellt werden. In der Folge soll sich die noch in kleineren Vorkommen vorhandene, natürliche Baumvegetation aus Moorbirke, Roterle, Weide und anderen Weichholzarten wieder ausbreiten. Um eine erneute Besiedlung mit Fichten zu erschweren, werden auch die Entwässerungsgräben, die dem Moor Feuchtigkeit entziehen, weiter verschlossen.

Das Forstamt bittet hierfür um Verständnis und ist bemüht, die Dauer der Sperrungen so kurz wie möglich zu halten und die Wege nach Abschluss der Arbeiten schnellstmöglich wieder für Waldbesucher zu öffnen.

