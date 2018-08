Brand in Eiserfeld: 60.000 Euro Schaden an Garage und Haus

Siegen (ots) – Am späten Donnerstagabend entstand in einer an ein Wohngebäude in Siegen-Eiserfeld in der Hengsbachstraße angeschlossenen Garage ein Brandgeschehen, durch das die Hausbewohner wach wurden. Alle Bewohner konnten sich deshalb rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass bei dem Feuer niemand zu Schaden kam.

Bei dem Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 60.000 Euro. Ein in der Garage stehender PKW wurde bei dem Vollbrand der Garage komplett zerstört. Nach Bewertung der Polizei dürfte sicherlich eine in dem Objekt installierte Feuerschutztür, die den Garagen- vom Wohnbereich trennt, ein schlimmeres Brandausmaß verhindert haben.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 37 Einsatzkräften der Löschzüge Weidenau (Hauptamtliche Wache), Eiserfeld, Achenbach und Hammerhütte sowie 4 Einsatzkräften des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Brandursache.